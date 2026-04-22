Digital Value, JPMorgan Chase ha quota potenziale del 5,025%

(Teleborsa) - JPMorgan Chase & Co. ha una partecipazione potenziale del 5,025% in Digital Value , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 14 aprile 2026.



In particolare, il 2,649% è riferibile a diritti di voto riferibili ad azioni, l'1,958% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza, lo 0,418% sono contratti Cash-settled Equity Swap con date di scadenza comprese tra il 30/09/2026 e il 03/03/2027.

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