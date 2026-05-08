Milano
9:40
49.069
-0,45%
Nasdaq
7-mag
28.564
0,00%
Dow Jones
7-mag
49.597
-0,63%
Londra
9:40
10.192
-0,83%
Francoforte
9:40
24.432
-0,94%
Venerdì 8 Maggio 2026, ore 09.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 09.35
Sottotono l'
istituto di credito emiliano
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
Piazza Affari: scambi al rialzo per BPER Banca
Piazza Affari: positiva la giornata per BPER Banca
Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
Argomenti trattati
BPER
(23)
Titoli e Indici
Bper
-2,24%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER Banca
A Piazza Affari, forte ascesa per BPER Banca
Piazza Affari: scambi in positivo per BPER Banca
Piazza Affari: scambi negativi per BPER Banca
Piazza Affari: andamento negativo per Banco BPM
BPER, Capital Research lima partecipazione al 4,85%
Guide
Cos’è l’inflazione e quante tipologie esistono: definizione, differenze e cause
Quando si parla di inflazione, si tende a immaginare un fenomeno unico: i prezzi salgono, il denaro vale meno, le banche centrali alzano i tassi.
leggi tutto