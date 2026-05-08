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Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per BPER Banca
Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
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