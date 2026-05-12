Competenze del futuro: Intesa Sanpaolo e LIUC–Università Cattaneo incontrano oltre 300 studenti

(Teleborsa) - Intelligenza artificiale, sostenibilità, blue economy, space economy, life science e trasformazioni del mercato del lavoro sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro promosso da Intesa Sanpaolo in collaborazione con LIUC – Università Cattaneo nell’ambito dell’iniziativa “Look4ward - Build Your Future”, il programma dedicato agli studenti universitari e delle scuole superiori per approfondire i trend che stanno ridefinendo economia, società e professioni del futuro.



L’evento si è svolto all’interno della Settimana dell’Innovazione in LIUC dedicati al mondo delle start–up, l’imprenditorialità, le opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e i canali di finanziamento per progetti innovativi e ha coinvolto oltre 300 studenti in una giornata di confronto e approfondimento dedicata alle competenze chiave richieste in uno scenario in continua evoluzione: non solo competenze tecniche e digitali, ma anche soft skill, spirito critico, creatività, adattabilità e capacità di affrontare il cambiamento.



Incontro che è stato anche l’occasione per valorizzare il percorso di LIUC sui temi dell’orientamento, dell’innovazione e della formazione interdisciplinare, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze imprenditoriali e manageriali necessarie per interpretare le sfide delle nuove economie.



La giornata rientra nel programma “Look4ward - Build Your Future”, attraverso cui Intesa Sanpaolo ha coinvolto oltre 35.000 studenti in tutta Italia sui grandi processi trasformativi in atto e sulle competenze emergenti richieste dal mondo del lavoro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aiutare le nuove generazioni a sviluppare maggiore consapevolezza rispetto alle opportunità professionali future e ai cambiamenti che stanno interessando imprese e società.



Durante l’incontro si sono alternati manager, imprenditori, docenti universitari, professionisti e startup che hanno condiviso esperienze e visioni sui nuovi scenari professionali, approfondendo il ruolo delle tecnologie emergenti e il valore delle competenze trasversali per affrontare con successo un contesto in rapida trasformazione. Gli studenti sono stati coinvolti anche attraverso momenti interattivi dedicati all’impatto dei trend globali sulla società e sul lavoro.



Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs, Intesa Sanpaolo ha commentato: “Con Build Your Future vogliamo offrire agli studenti strumenti utili per comprendere i grandi cambiamenti in corso e orientarsi con maggiore consapevolezza rispetto alle competenze richieste da un mercato del lavoro in rapida e continua evoluzione. La collaborazione con LIUC – Università Cattaneo conferma, l’importanza di creare connessioni sempre più forti tra università, imprese e istituzioni per favorire inclusione educativa, valorizzazione del talento e supporto alla Ricerca applicata, sostenendo il sistema produttivo italiano. Intesa Sanpaolo pone una grande attenzione alla formazione dei giovani, allo sviluppo di competenze, al sostegno alla ricerca e all’internazionalizzazione di scuole e università”.



“Per il secondo anno – sottolinea Gloria Puliga, Delegata del Rettore all’Innovazione della LIUC – Università Cattaneo - la LIUC organizza la sua Settimana dell’Innovazione: oltre a fare il punto sui tanti progetti virtuosi che stiamo portando avanti in quest’ambito (fra cui il Business Angel Hub, per facilitare l’incontro tra idee ad alto potenziale e investitori, e RESTART per accompagnare le PMI del territorio in percorsi di rinnovamento strategico, digitale e organizzativo), vogliamo accogliere iniziative che possano stimolare il dibattito e portare contenuti di valore alla comunità LIUC. Il progetto “Build you future” di Intesa Sanpaolo è stato quindi un’ottima occasione per un confronto sui principali trend che trasformano l’economia e la società. L’incontro ha portato inoltre in Università studenti delle scuole superiori, che si sono arricchiti anche attraverso alcune storie di chi ce l’ha fatta, tra il superamento dei propri limiti e la trasformazione della passione in professione. Anche questa è innovazione”.







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