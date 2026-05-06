Banche, Intesa Sanpaolo punta sulla tecnologia come vantaggio competitivo

(Teleborsa) - "Le banche sono parte integrante dell’infrastruttura finanziaria di un Paese. Come Gruppo Intesa Sanpaolo , la nostra missione è supportare lo sviluppo economico sostenibile e il progresso sociale di comunità, famiglie e imprese, generando al contempo un solido valore a lungo termine, sia in Italia che nell’Europa centro-orientale". E' quanto affermato da Paola Papanicolaou, Chief International Banks Division di Intesa Sanpaolo, in occasione dell’evento che ha celebrato ieri il trentesimo anniversario della Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina



"Costruire framework integrati in cui le considerazioni normative, finanziarie ed ESG siano valutate congiuntamente non solo è prudente, ma può diventare un vantaggio competitivo. - prosegue la manager - Stiamo assistendo all’evoluzione delle banche verso piattaforme più complesse, che combinano competenze interne, partnership e tecnologia, pur conservando due vantaggi fondamentali: la fiducia e la capacità di gestire il rischio su larga scala".



"La tecnologia, insieme alle persone, si posiziona come uno dei principali fattori abilitanti del Piano Industriale 2026–2029 di Intesa Sanpaolo nel suo complesso, nonché come motore chiave della crescita delle banche internazionali e una priorità nel loro percorso di integrazione all’interno del Gruppo. L’adozione della suite Aladdin, che rafforza le capacità di 'bank on the right advice', o della piattaforma cloud-native ISYTech sono alcune delle nuove soluzioni distintive abilitate dal digitale per i nostri clienti".





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