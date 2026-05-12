Digital Value, soci approvano bilancio e rinnovano organi sociali

Il nuovo Cda ha confermato Palladino quale Presidente e Vantellini Ad.

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Value ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998.



L'assemblea ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per un esercizio fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, composto da sette amministratori: Vittorio Antonio Palladino, Paolo Vantellini, Maria Luisa Mosconi, Laura Cappiello, Marco Emilio Angelo Patuano, Alessandro Nasi e Tim Borneck, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista OEP Danzig BidCo titolare, al momento di presentazione della lista, di circa il 69,57% del capitale sociale.



Inoltre, è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, con Giorgio Misuraca quale Presidente. Tutti i sindaci sono stati tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista OEP Danzig BidCo.



Al termine dei lavori assembleari, il nuovo Cda di Digital Value si è riunito e ha confermato Vittorio Antonio Palladino alla carica di Presidente e Paolo Vantellini come Amministratore Delegato.







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