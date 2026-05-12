Francoforte: si concentrano le vendite su SAP

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia software tedesca , con una flessione dell'1,84%.



La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 140,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 143. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 139,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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