Francoforte: andamento sostenuto per SAP
(Teleborsa) - Avanza la compagnia software tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario di medio periodo di SAP ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 152 Euro. Supporto a 148,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 155,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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