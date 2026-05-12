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Londra: in perdita NatWest Group

Migliori e peggiori
Londra: in perdita NatWest Group
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.

Il trend di NatWest Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,695 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,513. L'equilibrata forza rialzista di NatWest Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,877.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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