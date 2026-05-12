Londra: in perdita NatWest Group

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo bancario inglese , che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.



Il trend di NatWest Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5,695 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5,513. L'equilibrata forza rialzista di NatWest Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,877.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```