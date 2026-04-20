Londra: in calo NatWest Group

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo bancario inglese , con un ribasso del 2,52%.



La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, NatWest Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,135 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,071. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,199.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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