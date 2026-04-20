Milano 14:17
48.206 -1,36%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:17
10.601 -0,62%
Francoforte 14:17
24.379 -1,31%

Londra: in calo NatWest Group

Migliori e peggiori
Londra: in calo NatWest Group
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo bancario inglese, con un ribasso del 2,52%.

La tendenza ad una settimana di NatWest Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, NatWest Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,135 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,071. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,199.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```