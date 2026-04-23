Londra: rosso per NatWest Group
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo bancario inglese, con un ribasso del 2,33%.
L'andamento di NatWest Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NatWest Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NatWest Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,865 sterline. Primo supporto a 5,747. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,707.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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