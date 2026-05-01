Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:48
10.314 -0,63%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Londra: movimento negativo per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per NatWest Group
Retrocede il gruppo bancario inglese, con un ribasso del 3,79%.
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