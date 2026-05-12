Madrid: rosso per Indra
(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale spagnola operante nel settore IT, che tratta con una perdita del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 50,73 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 49,87. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 49,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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