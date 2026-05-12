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Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
Giornata da dimenticare per l'indice bancario europeo, che retrocede a 261,03 punti, ritracciando dell'1,55%.
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