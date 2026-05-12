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/ Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
Male l'EURO STOXX Banks sul mercato azionario di Eurozona
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12 maggio 2026 - 10.00
Giornata da dimenticare per l'
indice bancario europeo
, che retrocede a 261,03 punti, ritracciando dell'1,55%.
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