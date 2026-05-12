New York: netto calo registrato da West Pharmaceutical Services
(Teleborsa) - A picco il produttore di componenti per siringhe, che presenta un pessimo -5,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di West Pharmaceutical Services rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di West Pharmaceutical Services è in rafforzamento con area di resistenza vista a 312,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 298,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 325,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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