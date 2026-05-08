Milano
17:35
49.290
0,00%
Nasdaq
20:15
29.164
+2,10%
Dow Jones
20:15
49.645
+0,10%
Londra
17:35
10.233
-0,43%
Francoforte
17:35
24.339
-1,32%
Venerdì 8 Maggio 2026, ore 20.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Fidelity National Information Services, scendono le quotazioni a New York
Fidelity National Information Services, scendono le quotazioni a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
08 maggio 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per la
società che offre servizi di emissione di carte di pagamento
, che esibisce una perdita secca del 6,44% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: Fidelity National Information Services si muove verso il basso
Poolcorp, scendono le quotazioni a New York
APA Corporation, scendono le quotazioni a New York
Axon Enterprise, scendono le quotazioni a New York
Titoli e Indici
Fidelity National Information Services
-6,29%
Altre notizie
Super Micro Computer, scendono le quotazioni a New York
Shopify, scendono le quotazioni a New York
Microsoft, scendono le quotazioni a New York
Chevron, scendono le quotazioni a New York
Advanced Micro Devices, scendono le quotazioni a New York
Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York
Guide
Economia di guerra: cos'è, come funziona e cosa insegna la storia
Quando i governi parlano di "economia di guerra" non stanno usando una metafora. Si tratta di un assetto economico ben preciso, con regole, strumenti e conseguenze che la storia ha già sperimentato...
leggi tutto