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Fidelity National Information Services, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori, In breve
Fidelity National Information Services, scendono le quotazioni a New York
Ribasso scomposto per la società che offre servizi di emissione di carte di pagamento, che esibisce una perdita secca del 6,44% sui valori precedenti.
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