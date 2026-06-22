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New York: prevalgono le vendite su Moderna

Migliori e peggiori
New York: prevalgono le vendite su Moderna
(Teleborsa) - Ribasso per la società americana di biotecnologia, che passa di mano in perdita del 5,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moderna evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Moderna classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 64,27 USD e primo supporto individuato a 58,42. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 70,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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