New York: al centro degli acquisti Moderna
(Teleborsa) - Brilla la società americana di biotecnologia, che passa di mano con un aumento dell'8,30%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moderna più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Moderna è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,08 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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