New York: al centro degli acquisti Moderna

(Teleborsa) - Brilla la società americana di biotecnologia , che passa di mano con un aumento dell'8,30%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moderna più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Moderna è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,08 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 67,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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