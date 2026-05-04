OPA Next RE, adesioni al 36,4%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da CPI Property Group su di NEXT RE SIIQ , società immobiliare quotata su Euronext Milan, risulta che oggi 4 maggio 2026 sono pervenute 170 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione salgono a quota 1.607.312, pari al 36,41737% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata il 20 aprile e terminerà il 15 maggio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie NEXT RE SIIQ acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 maggio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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