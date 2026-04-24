OPA SCM SIM, Banco Desio supera il 95%. Niente riapertura termini

(Teleborsa) - Al termine dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Solutions Capital Management SIM , Banco di Desio e della Brianza è arrivato a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale, essendo state portate in adesione complessive 2.182.102 azioni, pari al 97,665% del capitale e al 97,665% delle azioni oggetto dell'offerta.



La riapertura dei termini non avrà luogo e risultano verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto, che porteranno al delisting da Piazza Affari.

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