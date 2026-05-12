Parigi: in calo Capgemini
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT, con una flessione del 2,37%.
La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Capgemini mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,81 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 99,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 98,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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