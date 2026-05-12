Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nella fornitura di servizi IT , con una flessione del 2,37%.



La tendenza ad una settimana di Capgemini è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Capgemini mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 98,81 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 99,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 98,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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