Piazza Affari: giornata depressa per Ferragamo
(Teleborsa) - Composto ribasso per la maison del lusso, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,54%, rispetto a +3,17% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Le implicazioni di breve periodo della casa di moda italiana sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,217 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,072. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8,362.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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