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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo
Pressione sulla maison del lusso, che tratta con una perdita del 2,34%.
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