Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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