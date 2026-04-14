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Piazza Affari: balza in avanti Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.

La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Ferrari è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 307,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 303,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 312,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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