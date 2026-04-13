Piazza Affari: rosso per Ferrari
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il cavallino rampante di Maranello, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 297,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 295,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 299.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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