Piazza Affari: rosso per Ferrari

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il cavallino rampante di Maranello , che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Ferrari , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 297,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 295,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 299.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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