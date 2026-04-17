Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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