Piazza Affari: brillante l'andamento di Mediobanca

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' istituto di piazzetta Cuccia , in guadagno del 2,60% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediobanca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della banca d'affari italiana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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