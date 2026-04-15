Piazza Affari: scambi al rialzo per Mediobanca

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto di piazzetta Cuccia , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mediobanca rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della banca d'affari italiana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,88 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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