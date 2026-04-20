Piazza Affari: calo per Mediobanca

(Teleborsa) - Sottotono l' istituto di piazzetta Cuccia , che passa di mano con un calo del 3,05%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Mediobanca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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