Piazza Affari: calo per Mediobanca
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di piazzetta Cuccia, che passa di mano con un calo del 3,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Mediobanca è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,78. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 20,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```