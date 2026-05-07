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Piazza Affari: positiva la giornata per Poste Italiane
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 12.30
Seduta positiva per la
più grande infrastruttura di servizi in Italia
, che avanza bene del 2,29%.
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