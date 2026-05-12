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Vola a Francoforte Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Francoforte Bayer
Brilla la compagnia chimico-farmaceutica, che passa di mano con un aumento del 4,64%.
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