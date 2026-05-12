Zebra Technologies alza la guidance sulle vendite, titolo in rally

(Teleborsa) - Grande giornata per Zebra Technologies , che sta mettendo a segno un rialzo del 17,10%.



Il fornitore di prodotti che contribuiscono all'automazione dei flussi di lavoro nella produzione ha rivisto al rialzo la previsione di crescita delle vendite annuali al 10-14% dal 9-13% della precedente guidance.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del fornitore di computer, stampanti e scanner evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zebra Technologies rispetto all'indice.



Lo scenario tecnico di Zebra Technologies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 244,6 USD con area di resistenza individuata a quota 261,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 235,1.



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