A Gessate inaugurata la prima bicistazione per la ricarica dei veicoli elettrici

(Teleborsa) - Questa mattina, mercoledì 13 maggio, presso il parcheggio lato nord del capolinea della metropolitana di Gessate, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della nuova bicistazione. Si tratta della prima area attrezzata in città che consente la ricarica in sicurezza di tutte le tipologie di veicoli elettrici. È uno spazio pensato per favorire l’integrazione tra mobilità elettrica privata e trasporto pubblico: durante il tempo di ricarica, infatti, i conducenti potranno utilizzare i mezzi pubblici presenti nell’area per i propri spostamenti.



L’infrastruttura è dotata di:

? 50 postazioni dedicate alla ricarica di moto, biciclette e monopattini elettrici;

? 20 locker attrezzati per la ricarica e il deposito sicuro degli oggetti personali, dotati di sistema antincendio automatico;

? un sistema di videosorveglianza avanzato a tutela della sicurezza dell’area;

? 6 colonnine di ricarica in corrente alternata con doppie prese;

? 2 colonnine ultra-fast con triple prese per la ricarica in corrente continua (standard CHAdeMO, CCS e Tipo 2).



Un primo ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Gessate, che ha creduto nel progetto sin dalle sue fasi iniziali, sostenendone lo sviluppo.



Si ringraziano inoltre gli enti e le organizzazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Fondazione di Comunità Milano, Plenitude e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi (nell’ambito della Call for Solutions Sicurezza 2023 – Soluzioni per migliorare la mobilità in bicicletta), il cui impegno è promuovere la mobilità sostenibile e lo sviluppo della ciclo logistica urbana quali leve di sviluppo sostenibile e di crescita delle MPMI attraverso incentivi economici e formazione dedicata.



Con la misura "Bike to Work e City Logistics" si intende favorire la mobilità sostenibile su due ruote lungo due direttrici: il tragitto casa lavoro dei dipendenti, incentivando le aziende a dotarsi di biciclette (muscolari, elettriche o cargo) per favorire il commuting sostenibile dei collaboratori, e il trasporto, la distribuzione e la vendita (anche al dettaglio) di prodotti e servizi dell’impresa, con particolare attenzione alla logistica dell’ultimo miglio in ambito urbano.



Si ringraziano altresì il Comune di Milano e Confindustria ANCMA per aver aderito all’iniziativa.



Nel corso dell’evento si sono tenuti il taglio del nastro e i saluti delle autorità istituzionali, insieme ai rappresentanti degli enti e delle imprese che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Sono state, inoltre, presentate le caratteristiche innovative dell’infrastruttura, progettata per promuovere la mobilità sostenibile e favorire l’integrazione con il trasporto pubblico.



L’integrazione tra trasporto pubblico e mezzi elettrici privati rappresenta una delle leve fondamentali per lo sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile: infrastrutture come la bicistazione di Gessate contribuiscono concretamente a favorire l’intermodalità, rafforzare la cultura della mobilità elettrica e migliorare la qualità della vita urbana.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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