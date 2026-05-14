Honda, primo anno in perdita causa forte svalutazione nell'EV

(Teleborsa) - Il produttore automobilistico giapponese Honda Motor
ha registrato giovedì la prima perdita annuale dalla sua quotazione in borsa
, a seguito dei dazi commerciali statunitensi e della significativa svalutazione del business dei veicoli elettrici. Lo scorso marzo, infatti, l'azienda aveva segnalato spese e perdite
fino a 2.500 miliardi di yen a seguito di una profonda revisione della propria strategia nel settore EV.
Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2026 Honda
ha consuntivato un fatturato consolidato
in aumento su base annua dello 0,5% a 21.796,6 miliardi di yen rispetto all'esercizio chiuso al 31 marzo 2025, principalmente grazie all'aumento del fatturato nel settore motociclistico, parzialmente compensato dalla diminuzione del fatturato nel settore automobilistico e dagli effetti negativi della conversione valutaria.
La perdita operativa
è stata di 414,3 miliardi di yen, in calo di 1.627,8 miliardi rispetto all'esercizio precedente, principalmente a causa dell'impatto delle perdite legate ai veicoli elettrici (EV) e degli effetti tariffari, parzialmente compensati dall'aumento dell'utile attribuibile all'impatto dei prezzi e dei costi. La perdita ante imposte
è stata di 403,3 miliardi di yen, in calo di 1.720,9 miliardi rispetto all'esercizio precedente, principalmente a causa dell'impatto delle perdite legate ai veicoli elettrici. La perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti della società madre
è stata di 423,9 miliardi di yen, in calo di 1.259,7 miliardi rispetto all'esercizio precedente. I cash and cash equivalents
consolidati al 31 marzo 2026 sono aumentati di 589,6 miliardi di yen rispetto al 31 marzo 2025, raggiungendo i 5.118,4 miliardi.
Separatamente, l’azienda ha comunicato di aver deciso di cancellare il lancio e lo sviluppo
di alcuni modelli a causa della domanda più debole nel Nord America.
Nonostante ciò, Honda prevede di tornare in utile nell’esercizio 2026-2027
, con una previsione di utile operativo di 500 miliardi di yen e vendite in crescita del 6,2% a 23.150,0 miliardi.