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Honda, primo anno in perdita causa forte svalutazione nell'EV

Ma prevede di tornare in utile nell'esercizio in corso

Finanza
Honda, primo anno in perdita causa forte svalutazione nell'EV
(Teleborsa) - Il produttore automobilistico giapponese Honda Motor ha registrato giovedì la prima perdita annuale dalla sua quotazione in borsa, a seguito dei dazi commerciali statunitensi e della significativa svalutazione del business dei veicoli elettrici. Lo scorso marzo, infatti, l'azienda aveva segnalato spese e perdite fino a 2.500 miliardi di yen a seguito di una profonda revisione della propria strategia nel settore EV.

Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2026 Honda ha consuntivato un fatturato consolidato in aumento su base annua dello 0,5% a 21.796,6 miliardi di yen rispetto all'esercizio chiuso al 31 marzo 2025, principalmente grazie all'aumento del fatturato nel settore motociclistico, parzialmente compensato dalla diminuzione del fatturato nel settore automobilistico e dagli effetti negativi della conversione valutaria.

La perdita operativa è stata di 414,3 miliardi di yen, in calo di 1.627,8 miliardi rispetto all'esercizio precedente, principalmente a causa dell'impatto delle perdite legate ai veicoli elettrici (EV) e degli effetti tariffari, parzialmente compensati dall'aumento dell'utile attribuibile all'impatto dei prezzi e dei costi. La perdita ante imposte è stata di 403,3 miliardi di yen, in calo di 1.720,9 miliardi rispetto all'esercizio precedente, principalmente a causa dell'impatto delle perdite legate ai veicoli elettrici. La perdita d'esercizio attribuibile agli azionisti della società madre è stata di 423,9 miliardi di yen, in calo di 1.259,7 miliardi rispetto all'esercizio precedente. I cash and cash equivalents consolidati al 31 marzo 2026 sono aumentati di 589,6 miliardi di yen rispetto al 31 marzo 2025, raggiungendo i 5.118,4 miliardi.

Separatamente, l’azienda ha comunicato di aver deciso di cancellare il lancio e lo sviluppo di alcuni modelli a causa della domanda più debole nel Nord America.

Nonostante ciò, Honda prevede di tornare in utile nell’esercizio 2026-2027, con una previsione di utile operativo di 500 miliardi di yen e vendite in crescita del 6,2% a 23.150,0 miliardi.

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