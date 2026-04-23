Auto: Europa, mercato in crescita a marzo 2026 (+11,1%)

BEV oltre il 20%

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2026, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea, le immatricolazioni di auto hanno raggiunto 1.158.316 unità, in crescita del 12,5% rispetto a marzo 2025. Nel primo trimestre dell’anno i volumi si attestano a 2.822.616 unità, con un incremento del 4% su base annua. È quanto emerge dai dati diffusi da ACEA ed elaborati da ANFIA.



Estendendo il perimetro a UE, EFTA e Regno Unito, le immatricolazioni di marzo salgono a 1.581.169 unità (+11,1%), mentre nel cumulato gennaio-marzo raggiungono 3.521.110 unità (+4,1%).



Nel mese si registra una crescita a doppia cifra nei principali mercati europei: Germania +16%, Francia +12,9%, Spagna +11,7%, Italia +7,6% e Regno Unito +6,6%. La crescita è sostenuta anche da incentivi e programmi di supporto alla domanda, che favoriscono in particolare i veicoli elettrificati.



Sul fronte delle alimentazioni, nell’UE le auto BEV superano il 20% di quota di mercato (20,2%, contro il 15,3% di marzo 2025), mentre le PHEV si attestano al 9,1% (dal 8% del 2025). Le ibride tradizionali raggiungono il 38,4% (+20,1%). Nel complesso, le vetture elettrificate rappresentano il 67,8% del mercato.



Le auto ricaricabili (BEV e PHEV) arrivano al 29,3% di quota nell’UE. Nei soli cinque principali mercati, le vendite di veicoli ricaricabili crescono del 44,8% a 352.615 unità, con una quota del 30,3%.



Tra i mercati, la Germania guida la crescita, seguita da Francia e Spagna, mentre l’Italia registra un incremento del 7,6%. Le alimentazioni tradizionali continuano invece a perdere terreno: benzina -18,6% e diesel -29,6% nell’UE.



ANFIA sottolinea inoltre il ruolo delle ibride plug-in come tecnologia di transizione e richiama l’attenzione sul tema della fiscalità delle auto aziendali, con particolare riferimento alla ricarica elettrica nei sistemi di rimborso.

Condividi

```