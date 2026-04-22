Samsung quadruplica fornitura memorie DRAM a Tesla

(Teleborsa) - Samsung Electronics ha quadruplicato la fornitura mensile di DRAM a Tesla in risposta alla crescente domanda di memorie da parte del produttore di veicoli elettrici.



E' quanto riporta la testata sudcoreana Edaily, secondo cui Samsung avrebbe incrementato ad aprile la produzione nel suo stabilimento di Hwaseong, per soddisfare la domanda del produttore di veicoli elettrici,. che sta riscontrando difficoltà nell'approvvigionamento di memorie.



L'azienda fornisce memorie DRAM a Tesla principalmente per i sistemi di guida autonoma dei suoi veicoli. Lo scorso anno, il produttore sudcoreano di chip ha firmato un accordo a lungo termine con Tesla, del valore di circa 16,5 miliardi di dollari.



Samsung prevede inoltre di iniziare a produrre chip avanzati per l'intelligenza artificiale per Tesla presso il suo impianto in Texas entro la fine del 2026.

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