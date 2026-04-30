Plenitude: aperti due nuovi store a Udine e Livorno dedicati all’energia e ai servizi integrati

(Teleborsa) - Il 4 maggio, apriranno le porte al pubblico due nuovi Plenitude Store a Udine e Livorno, situati rispettivamente in via Cosattini 11 e Via Grande 6, pensati per chi vuole esplorare nuove opportunità nel mondo dell’energia. I negozi nascono con l’obiettivo di offrire al territorio uno spazio dedicato anche alla consulenza e ideato per supportare il cliente nella scelta dei servizi offerti da Plenitude, con un approccio sempre più personalizzato.



All’interno degli store, i visitatori potranno rivolgersi a un team che li accompagnerà alla scoperta non solo di tutte le offerte di fornitura di energia, ma anche delle diverse soluzioni dell’ecosistema Plenitude disponibili: impianti fotovoltaici, sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, climatizzatori e caldaie, interventi di assistenza e manutenzione collegati, fino alle polizze assicurative per danni alle abitazioni, persone e cose. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di rivolgersi a consulenti dedicati per un check-up gratuito della bolletta. Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni relative a Plenitude Fibra, la connessione internet ultraveloce lanciata dalla Società, e sulle opportunità legate all’efficienza energetica per abitazioni private, condomini e attività produttive, così come le coperture assicurative dedicate ai prodotti installati.



Gli spazi degli store Plenitude sono progettati per rendere la visita semplice e interattiva, anche attraverso strumenti digitali come schermi informativi, videowall e postazioni touch che permettono di esplorare i diversi servizi disponibili in modo chiaro e immediato. L’ambiente è studiato per combinare funzionalità, tecnologia e qualità dell’assistenza, offrendo ai clienti un percorso informativo completo e intuitivo.



Gli orari di apertura dei punti vendita Plenitude sono i seguenti: lo store di Udine, in via Cosattini 11, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:45 e dalle 14:30 alle 18:00, mentre il sabato osserva l’orario 9:00-12:45. Lo store di Livorno, in via Grande 6, è invece aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, mentre il sabato è aperto dalle 9:00 alle 13:00.



L’apertura dei nuovi store di Udine e Livorno si inseriscono nel percorso di crescita di Plenitude, costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche a 360 gradi e nel rafforzamento della propria presenza sul territorio.







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