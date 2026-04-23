Renault, nel 1Q accelera il fatturato a 12,5 miliardi nonostante calo immatricolazioni dovuto a Dacia

Margine operativo 2H confermato superiore al 1H

(Teleborsa) - Il gruppo Renault ha registrato una forte crescita delle vendite nel primo trimestre del 2026. I ricavi di gruppo ammontano a 12,53 miliardi di euro, in aumento del 7,3% e dell'8,8% a tassi di cambio costanti rispetto al pari periodo 2025. La performance è stata trainata sia dal settore Automotive, che ha contribuito per 10,81 miliardi (+6,5% e +8,0% a tassi di cambio costanti) sia dal settore MFS - Mobilize Financial Services, che si è attestato a 1,72 miliardi (+13,0% e +14,1% a tassi di cambio costanti).



La casa automobilistica francese ha venduto 546.183 veicoli nel trimestre, in calo del 3,3% su base annua, a causa di problematiche una tantum (avverse condizioni meteorologiche hanno causato interruzioni logistiche e produttive) riscontrate da Dacia (-16,3% a 145.335 unità), mentre sono cresciute le vendite di Renault (+2,2% a 397.602 unità) e Alpine (+54,7%)



Le vendite di veicoli elettrificati del Gruppo Renault hanno mantenuto il loro slancio di crescita in Europa, con un aumento del 12,0% rispetto al primo trimestre del 2025 e un incremento di 9,1 punti percentuali della quota di mercato dei veicoli elettrificati rispetto al primo trimestre del 2025, raggiungendo il 52,3% delle vendite del Gruppo nel primo trimestre del 2026.



In un contesto difficile, fa sapere Renault, il management conferma le previsioni finanziarie per il 2026: margine operativo di Gruppo intorno al 5,5% del fatturato di Gruppo, con un margine operativo del secondo semestre superiore al primo, secondo il consueto andamento stagionale; flusso di cassa libero Automotive di circa 1,0 miliardo. Inoltre, il Gruppo sta adottando "ulteriori misure per mitigare il potenziale impatto della crisi mediorientale sui costi delle materie prime, dell'energia e della logistica".



In tema di strategia di prodotto, nel 2026 il gruppo intende rinnovare e ampliare la propria offerta di veicoli a combustione interna ed elettrici in Europa, con, tra gli altri, la nuova Renault Clio, la Renault Twingo E-Tech elettrica, una nuova Dacia elettrica di segmento A, la Dacia Striker e l'Alpine A390. Al di fuori dell'Europa, Renault Boreal continuerà la sua espansione in America Latina e Turchia, Renault Duster in India, Renault Filante in Corea del Sud e nei mercati esteri, e un nuovo pick-up Renault in America Latina.



“Nel primo trimestre del 2026, nonostante un inizio d'anno difficile per le immatricolazioni a causa di fattori eccezionali in Dacia, stiamo beneficiando di un solido slancio di prodotto in tutti i nostri marchi, sia per le autovetture che per i veicoli commerciali leggeri. Stiamo sfruttando appieno la nostra doppia offerta di propulsori, con veicoli elettrici da un lato e ibridi dall'altro, entrambi con prestazioni eccellenti. Questo slancio positivo è supportato da un aumento a doppia cifra degli ordini dall'inizio dell'anno. Confermiamo le nostre previsioni per l'esercizio finanziario 2026, con un margine operativo del secondo semestre superiore a quello del primo, come di consueto andamento stagionale”, ha dichiarato Duncan Minto, Direttore Finanziario del Gruppo Renault.









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