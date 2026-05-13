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A Piazza Affari corre Avio
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13 maggio 2026 - 09.35
Ottima performance per l'
azienda aerospaziale italiana
, che scambia in rialzo del 4,11%.
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