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A Piazza Affari corre Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
A Piazza Affari corre Avio
Ottima performance per l'azienda aerospaziale italiana, che scambia in rialzo del 4,11%.
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