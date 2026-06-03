Piazza Affari: andamento negativo per Avio

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda aerospaziale italiana , con un ribasso del 3,06%.



La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,15 Euro. Primo supporto visto a 36,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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