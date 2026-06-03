Piazza Affari: andamento negativo per Avio
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda aerospaziale italiana, con un ribasso del 3,06%.
La tendenza ad una settimana di Avio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Avio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 38,15 Euro. Primo supporto visto a 36,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 35,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```