Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Chiusura negativa per il principale indice della Borsa di Milano, con un ribasso dell'1,36%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49.461. Primo supporto a 48.756. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 48.520.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)