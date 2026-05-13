Aroundtown scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per Aroundtown , che passa di mano in perdita del 3,85%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aroundtown rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Aroundtown mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,455 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,367. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,543.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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