B&C Speakers, primo trimestre in leggero calo. In miglioramento la PFN

(Teleborsa) - B&C Speakers , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 24,8 milioni di euro, registrando una flessione pari al 3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2025. L'andamento riflette una fase iniziale dell'anno coerente con le aspettative e con un contesto di mercato caratterizzato da maggiore selettività nella pianificazione degli ordini. A livello geografico si evidenziano decisi segnali di crescita nel mercato sudamericano e domestico, a fronte di un andamento più contenuto in alcune aree internazionali, in particolare nel mercato asiatico.



L'EBITDA si attesta a 5,1 milioni di euro (6,3 milioni del primo trimestre 2025), con un margine del 20,6%. L'EBIT è pari a 4,5 milioni di euro, con un margine del 18,2%, mentre l'utile netto di Gruppo si attesta a 3,5 milioni di euro (3,7 milioni del primo trimestre 2025), corrispondente al 13,9% dei ricavi consolidati. Il risultato beneficia di un miglioramento della gestione finanziaria, che raggiunge il sostanziale pareggio rispetto a un impatto negativo registrato nel primo trimestre 2025.



La Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) per 1,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato negativo di 0,2 milioni di euro registrato a fine esercizio 2025. Tale evoluzione riflette principalmente la solida generazione di cassa operativa, pari a 2,7 milioni di euro nel trimestre, che ha consentito al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria struttura finanziaria. Il portafoglio ordini è di 14,7 milioni di euro (18,6 milioni di euro al 31 dicembre 2025).



"L'avvio del 2026 si inserisce in un contesto macroeconomico e competitivo ancora caratterizzato da elementi di incertezza, tra cui le dinamiche geopolitiche e le recenti politiche commerciali internazionali - ha commentato l'AD Lorenzo Coppini - In questo scenario il Gruppo ha confermato una buona tenuta operativa e una solida capacità di generazione di cassa, accompagnata da un miglioramento significativo della posizione finanziaria netta. Il Gruppo prosegue nell'implementazione delle direttrici strategiche già avviate, tra cui lo sviluppo della piattaforma distributiva proprietaria e l'ampliamento della gamma prodotti, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo e cogliere nuove opportunità di crescita nel corso dell'esercizio".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

Condividi

```