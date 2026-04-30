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Italia, PIL (YoY) nel primo trimestre
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30 aprile 2026 - 10.05
Italia,
PIL nel primo trimestre su base annuale (YoY) +0,7%
, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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