Milano 10:30
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Nasdaq 29-apr
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Italia, PIL (YoY) nel primo trimestre

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Italia, PIL (YoY) nel primo trimestre
Italia, PIL nel primo trimestre su base annuale (YoY) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,8% (la previsione era +0,6%).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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