Milano 15:14
49.056 +0,13%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 15:14
10.270 +0,04%
Francoforte 15:14
24.087 +0,55%

Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel primo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Occupazione (QoQ) nel primo trimestre
Unione Europea, Occupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era 0%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```