Gruppo Immsi, risultati 1° trimestre spinti da Difesa e Piaggio

Ricavi consolidati in crescita dell'1,8% a cambi costanti

(Teleborsa) - Il Gruppo Immsi ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi consolidati a cambi costanti in crescita e un indebitamento in calo. Il primo trimestre ha evidenziato ricavi consolidati a cambi costanti pari a 392,2 milioni di euro, in crescita dell'1,8% rispetto ai 385,2 milioni di euro registrati nel primo trimestre 2025 (369,1 milioni di euro a cambi correnti; -4,2% rispetto al risultato al 31 marzo 2025).



L’EBITDA consolidato è pari a 58,4 milioni di euro (-3,5% rispetto ai 60,5 milioni di euro al 31 marzo 2025), mentre l’EBITDA margin è pari al 15,8%, uno dei risultati più alti di sempre (15,7% al 31 marzo 2025). L’EBIT consolidato ammonta a 19,7 milioni di euro (-11,2% rispetto ai 22,2 milioni di euro al 31 marzo 2025, con EBIT margin che si attesta al 5,3% (5,8% al 31 marzo 2025). Il risultato ante imposte è pari a 2,1 milioni di euro (4,8 milioni di euro al 31 marzo 2025).



L’indebitamento finanziario netto (PFN) del Gruppo Immsi al 31 marzo 2026 risulta pari a 1.003,5 milioni di euro, mentre gli investimenti si attestano a 25,8 milioni di euro (40,8 milioni di euro al 31 marzo 2025).



Guardando ai singoli settori di business, il settore navale ha visto una forte crescita dei ricavi - quasi raddoppiati a 27 milioni di euro dai 14,1 milioni precedenti - e del margine operativo netto (Ebit), con un Ebit margin dell’8,5%, spinto principalmente dalla divisione difesa. In virtù del rilevante portafoglio commesse di circa 1,2 miliardi di euro, si prevedono ulteriori incrementi di fatturato e la conferma della marginalità.



Relativamente al settore industriale, il Gruppo Piaggio è riuscito a consolidare marginalità positive ed ha ha incrementato i veicoli venduti nel mondo a 108.400 (+1,5%), in controtendenza rispetto agli scorsi trimestri, a dispetto del leggero calo dei ricavi netti consolidati pari a 364,9 milioni di euro a cambi costanti (-1,6%).



Nell’ambito hotellerie si sta procedendo con gli investimenti per il rafforzamento commerciale, mentre i ricavi di vendita, pari a 0,4 milioni di euro, risultano sostanzialmente stabili rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

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