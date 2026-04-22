Verallia, fatturato primo trimestre scende a 798 milioni di euro con calo dei prezzi di vendita

(Teleborsa) - Verallia , colosso francese degli imballaggi in vetro, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato di 798 milioni di euro, in leggero calo rispetto al primo trimestre del 2025 (-2,4% a parità di perimetro). L'effetto valutario è stato di -10 milioni di euro, pari al -1,2%, principalmente a causa del deprezzamento del peso argentino. A perimetro e tassi di cambio costanti, il fatturato è diminuito dell'1,2% (-2,0% escludendo l'Argentina). Tale variazione è dovuta principalmente alla diminuzione dei prezzi medi di vendita rispetto al primo trimestre del 2025. I volumi sono rimasti sostanzialmente stabili nel primo trimestre e sono aumentati nella maggior parte dei paesi, con un calo in Germania.



L'EBITDA rettificato ha raggiunto i 159 milioni di euro nel primo trimestre 2026, con un margine del 19,9%, in aumento di 197 punti base rispetto al primo trimestre 2025. L'impatto negativo dell'effetto valutario è stato pari a -1,5%, ovvero -2 milioni di euro nel primo trimestre 2026. Tale impatto è quasi interamente legato al deprezzamento del peso argentino.



Dopo diversi trimestri di pressione sfavorevole, il differenziale di inflazione è tornato leggermente positivo nel primo trimestre. Questo miglioramento riflette principalmente la riduzione dei costi energetici a seguito della scadenza delle coperture energetiche sfavorevoli per il 2022, stipulate in un mercato particolarmente teso.



"Il miglioramento della redditività nel primo trimestre del 2026 rappresenta una prima tappa nella ripresa delle performance di Verallia - ha commentato il CEO Patrice Lucas - In un contesto recentemente diventato teso a causa del conflitto in Medio Oriente, il Gruppo si sta concentrando principalmente sulle proprie leve interne. I piani di ottimizzazione della presenza industriale stanno procedendo in linea con la nostra roadmap e dovrebbero supportare le performance a partire dalla seconda metà dell'anno".



Verallia mantiene le proprie previsioni per il 2026 in un contesto economico in deterioramento, caratterizzato da una persistente debolezza dei consumi e da una crescente incertezza geopolitica. A condizione che non si verifichi un significativo peggioramento della situazione in Medio Oriente, il Gruppo punta a generare: un EBITDA rettificato di circa 700 milioni di euro; un free cash flow di circa 220 milioni di euro, escluse le uscite di cassa previste per la ristrutturazione nell'ambito del progetto di ottimizzazione della presenza industriale del Gruppo.

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