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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 49.385,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dello 0,80% alle 10:30
Spunto rialzista dello 0,80% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 49.385,27 punti.
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