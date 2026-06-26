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Infineon, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Infineon, scendono le quotazioni a Francoforte
In forte ribasso la compagnia hi-tech tedesca, che mostra un -4,23%.
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