Milano 15:15
51.310 +0,09%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:15
10.508 0,00%
Francoforte 15:15
24.712 +0,16%

Francoforte: accelera Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: accelera Ionos
Grande giornata per Ionos, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.
Condividi
```