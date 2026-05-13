Francoforte: andamento rialzista per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Scambia in profit Wacker Chemie, che lievita del 2,76%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Wacker Chemie è in rafforzamento con area di resistenza vista a 99,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 97,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 100,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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