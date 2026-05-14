Francoforte: risultato positivo per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Wacker Chemie, con una variazione percentuale dell'1,80%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Wacker Chemie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Wacker Chemie rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 102,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,5. L'equilibrata forza rialzista di Wacker Chemie è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 104,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```